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В Петербурге беспилотник атаковал завод «Невский мазут»

31 января 2024, 10:12

В Петербурге беспилотник атаковал завод «Невский мазут»

БПЛА атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге. Фото: кадр из видео БПЛА атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге. Фото: кадр из видео

Сегодня, 31 января, беспилотник атаковал в Петербурге завод «Невский мазут». Об этом после «прилета» стал писать российский Telegram канал «Фонтанка». 

По информации местных телеграм-каналов, средства противовоздушной обороны применялись в 4:20 по объекту, который летел над Колпино.

Отмечается, что БПЛА сбивали с помощью С-400 «Триумф», он был «подбит», но все равно успел долететь до Невского района, где «рухнул» на территорию завода «Невский мазут».

В докладе минобороны РФ упоминается лишь атака на территорию Псковской области. Согласно оборонному ведомству, украинский беспилотный летательный аппарат был «уничтожен» дежурными средствами ПВО.

Обломки беспилотника повредили припаркованные на территории «Невского мазута» автомобили. 

«На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, 21 января, в Ленинградской области РФ вспыхнул угольный терминал Морского торгового порта. С предприятия эвакуировали около 150 человек.

После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300. 

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