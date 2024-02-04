У РФ знову атака дронів: у Курській області через «приліт» пошкоджені інфраструктурні об`єкти

У РФ сьогодні вкотре повідомили про атаку дронів. Цього разу «під удар» потрапило селище Тьоткіне, яке знаходиться в Курській області. Через «приліт» пошкоджено об'єкти зв'язку. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.



За його інформацією, у селищі Тьоткіно Глушківського району «внаслідок атаки БПЛА з боку України пошкодження отримали інфраструктурні об'єкти зв'язку».



Старовойт уточнив, що як тільки буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення.





Нагадаємо, 31 січня безпілотник атакував у Петербурзі завод.