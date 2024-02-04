Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

Владимир Зеленский и Иван Федоров. Фото: прес-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации. Ранее эту должность занимал Юрий Малашко. Указ от 2 февраля 2024 года размещен на сайте главы государства.



«Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации», — говорится в указе №48/2024.



Кроме того, Зеленский сегодня провел совещание по ситуации в безопасности в Запорожской области. Также заслушал доклад военного командования, руководителей правоохранительных органов.



Отметим, что ранее Иван Федоров занимал должность мэра Мелитополя, сейчас город находится в оккупации с начала полномасштабной войны. Известно, что он отказался сотрудничать с российскими оккупантами, за проукраинскую позицию Федоров оказался в плену. Спустя шесть дней его обменяли на девять пленных россиян.



Напомним, 1 февраля Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Речь идет об Александре Надточие.