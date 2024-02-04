Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА

Володимир Зеленський та Іван Федоров. Фото: пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації. Раніше цю посаду обіймав Юрій Малашко. Указ від 2 лютого 2024 року розміщено на сайті глави держави.



«Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», — йдеться в указі №48/2024.



Крім того, Зеленський сьогодні провів нараду щодо ситуації у безпеці у Запорізькій області. Також заслухав доповіді військового командування, керівників правоохоронних органів.



Зазначимо, що раніше Іван Федоров обіймав посаду мера Мелітополя, наразі місто перебуває в окупації з початку повномасштабної війни. Відомо, що він відмовився співпрацювати з російськими окупантами, за проукраїнську позицію Федоров опинився у полоні. Через шість днів його обміняли на дев'ять полонених росіян.



Нагадаємо, 1 лютого Володимир Зеленський призначив начальника Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях. Йдеться про Олександра Надточчя.