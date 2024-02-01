Зеленский назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Речь идет об Александре Надточие. Об этом указано в пресс-службе главы государства.



«Назначить Надточия Александра Николаевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях», — говорится в документе.





Напомним, Вадим Филашкин был назначен главой Донецкой областной государственной администрации в декабре 2023 года. Он — бывший правоохранитель, занимал должность заместителя начальника Главного управления полиции в Донецкой области. С 2019 года он занимал должность заместителя главы Донецкой ОГА.



Кроме того, Кабинет министров Украины согласовал назначение четверых заместителей председателя Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.