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Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики

04 февраля 2024, 20:15

Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики

Последствия удара по кафе «Адриатик». Фото: соцсети Последствия удара по кафе «Адриатик». Фото: соцсети

Во время удара по зданию в оккупированном Лисичанске, в котором было кафе «Адриатик» и пекарня, там на празднование собрались местные пророссийские чиновники и силовики. Об этом сообщила пророссийская корреспондентка Юлия Андриенко.

«Рядом с пекарней в Лисичанске было кафе. Так часто у нас в Донбассе бывает — чебуречная, а рядом кафе, магазин, а рядом кафе, тут была пекарня. Удобно. А в кафе как раз началось празднование дня рождения хозяина пекарни. Ему навсегда осталось 36 лет. Он погиб вместе с родителями. Среди гостей — верхушка МЧС, прокуроры, депутаты местные. Один из прокуроров был с беременной женой и 5-летней дочкой. Все они погибли»,  — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Андриенко, кого-то из гостей спасла непунктуальность они опоздали на день рождения и удар произошел на их глазах.

В сети также был опубликован предварительный список погибших и раненых в результате удара по кафе в Лисичанске.

Ранее часть имен из списка уже публиковали местные жители в соцсетях.

Кафе «Адриатик» было открыто и работало в Лисичанске еще до захвата города российкими войсками в 2022 году. В этом же здании находилась и пекарня. Владельцем кафе и пекарни, согласно данным из украинского реестра, является местный предприниматель Сумбат Товмасян. Среди погибших указан человек с такой фамилией. Правда, написано другое имя — Синдбал. Возможно, это его родственник или же имя в списке написано с ошибками.

Удар по зданию кафе-пекарни «Адриатик» в оккупированном Лисичанске произошел днем 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек и 10 ранены.

Оккупационные власти обвинили в обстреле ВСУ. Утверждается, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Украинская сторона происшествие не комментировала.

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