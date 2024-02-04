Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики

Наслідки удару по кафе «Адріатік». Фото: соцмережі

Під час удару по будівлі в окупованому Лисичанську, де було кафе «Адріатік» та пекарня, там на святкування зібралися місцеві проросійські чиновники та силовики. Про це повідомила проросійська кореспондентка Юлія Андрієнко.



«Поруч із пекарнею у Лисичанську було кафе. Так часто у нас на Донбасі буває — чебуречна, а поряд кафе, магазин, а поряд кафе, тут була пекарня. Зручно. А в кафе саме розпочалося святкування дня народження господаря пекарні. Йому назавжди залишилось 36 років. Він загинув разом із батьками. Серед гостей верхівка МНС, прокурори, депутати місцеві. Один із прокурорів був із вагітною дружиною та 5-річною донькою. Усі вони загинули», — написала вона у своєму телеграм-каналі.



За словами Андрієнко, когось із гостей врятувала непунктуальність — вони запізнилися на день народження і удар стався на їхніх очах.



У мережі також було опубліковано попередній список загиблих та поранених внаслідок удару по кафе у Лисичанську.

Раніше частину імен зі списку вже публікували місцеві жителі у соцмережах.

Кафе «Адріатік» було відкрито та працювало в Лисичанську ще задовго до захоплення міста російськими військами у 2022 році. У цій же будівлі була і пекарня. Власником кафе та пекарні, за даними українського реєстру, є місцевий підприємець Сумбат Товмасян. Серед загиблих вказано людину з таким прізвищем. Щоправда, написано інше ім'я — Сіндбал. Можливо, це його родич або ім'я в списку написано з помилками.



Удар по будівлі кафе-пекарні «Адріатик» в окупованому Лисичанську стався вдень 3 лютого. Внаслідок обстрілу загинули 28 людей та 10 поранені.



Окупаційна влада звинуватила в обстрілі ЗСУ. Стверджується, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS. Українська сторона подію не коментувала.