  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики

04 лютого 2024, 20:15

Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики

Наслідки удару по кафе «Адріатік». Фото: соцмережі Наслідки удару по кафе «Адріатік». Фото: соцмережі

Під час удару по будівлі в окупованому Лисичанську, де було кафе «Адріатік» та пекарня, там на святкування зібралися місцеві проросійські чиновники та силовики. Про це повідомила проросійська кореспондентка Юлія Андрієнко.

«Поруч із пекарнею у Лисичанську було кафе. Так часто у нас на Донбасі буває — чебуречна, а поряд кафе, магазин, а поряд кафе, тут була пекарня. Зручно. А в кафе саме розпочалося святкування дня народження господаря пекарні. Йому назавжди залишилось 36 років. Він загинув разом із батьками. Серед гостей верхівка МНС, прокурори, депутати місцеві. Один із прокурорів був із вагітною дружиною та 5-річною донькою. Усі вони загинули», — написала вона у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрієнко, когось із гостей врятувала непунктуальність вони запізнилися на день народження і удар стався на їхніх очах.

У мережі також було опубліковано попередній список загиблих та поранених внаслідок удару по кафе у Лисичанську.

Раніше частину імен зі списку вже публікували місцеві жителі у соцмережах.

Кафе «Адріатік» було відкрито та працювало в Лисичанську ще задовго до захоплення міста російськими військами у 2022 році. У цій же будівлі була і пекарня. Власником кафе та пекарні, за даними українського реєстру, є місцевий підприємець Сумбат Товмасян. Серед загиблих вказано людину з таким прізвищем. Щоправда, написано інше ім'я — Сіндбал. Можливо, це його родич або ім'я в списку написано з помилками.

Удар по будівлі кафе-пекарні «Адріатик» в окупованому Лисичанську стався вдень 3 лютого. Внаслідок обстрілу загинули 28 людей та 10 поранені.

 Окупаційна влада звинуватила в обстрілі ЗСУ. Стверджується, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS. Українська сторона подію не коментувала.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Лисичанськ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:15
Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
19:20
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
17:59
Росіяни на окупованих територіях навчатимуть дітей збирати дрони
14:50
Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Куйбишевського району: поранено двох людей
09:40
Під час обстрілу кафе в Лисичанську загинуло 28 осіб, серед них — дитина, 10 осіб отримали поранення
23:38
Головне за день: Обстріл Лисичанська – відомо про 20 загиблих, розбір завалів триває
20:04
В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих
23:50
Головне – за день. Суд ООН частково став на бік України. Військовий навчальний центр РФ у Луганську
17:16
Окупанти на 20 років передали частину акваторії Азовського моря військовій часті
16:40
Стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару по Херсону
15:20
МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь
13:17
У захопленому Маріуполі окупанти планують відкрити «музей визволення міста»
09:40
Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала
09:05
Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти
08:55
Армія РФ «упустила» авіабомбу на місто окупованої Луганщини
08:40
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян — Генштаб
08:07
Кривий Ріг залишився без світла внаслідок удару російського дрона по підстанції
23:10
Головне за день: Ракета атакувала військовий аеродром у Севастополі. ГУР вразили ракетний катер
16:25
На окупованих територіях України росіяни залучать військових до «виборів» президента
14:59
У Маріуполі мешканцям надходять рахунки за ненадані комунальні послуги — міськрада
усі новини
20:15
Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
19:20
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
17:59
Росіяни на окупованих територіях навчатимуть дітей збирати дрони
16:59
Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА
16:20
Зеленський приїхав на позиції українських військових у район Роботиного на Запоріжжі
14:50
Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Куйбишевського району: поранено двох людей
14:41
У РФ знову атака дронів: у Курській області через «приліт» пошкоджені інфраструктурні об`єкти
13:53
Окупанти влучили у житлову забудову Торецька: є жертви
13:34
Під Краматорськом горів приватний будинок: загинули троє людей, серед них є дитина
12:54
ДРГ росіян намагалася зайти до Сумської області: бій тривав півтори години
11:43
Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу 3 лютого одна з найбільш масованих за рік — Укренерго
10:54
РФ обстріляла Авдіївку з авіації: повністю зруйновано житловий будинок
09:54
У Донецькій області одна людина отримала поранення внаслідок атаки росіян
09:40
Під час обстрілу кафе в Лисичанську загинуло 28 осіб, серед них — дитина, 10 осіб отримали поранення
23:38
Головне за день: Обстріл Лисичанська – відомо про 20 загиблих, розбір завалів триває
20:04
В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих
17:11
У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки БпЛА
16:10
Росіяни скинули на Качкарівку керовані авіабомби: зруйновано школу та будинки
15:20
У Росії розстріляли пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95
14:45
Дрони СБУ атакували НПЗ у Волгограді — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по кафе «Адріатік». Фото: соцмережі Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
04 лютого, 20:15
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ► Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
04 лютого, 19:20
Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Фото: пресслужба президента України Зеленський приїхав на позиції українських військових у район Роботиного на Запоріжжі
04 лютого, 16:20
Наслідки обстрілу у Лисичанську. Фото: окупаційна адміністрація міста В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих
03 лютого, 20:04
ДТЕК відновив електрику у 29 населених пунктах. Фото: кадр із відео «ДТЕК» відновив електрику у 29 населених пунктах Донецької області
02 лютого, 16:44
Журналіст німецького телеканалу ZDF Армін Керпер у репортаж з Маріуполя. Скріншот відео МЗС зажадало пояснень від німецького телеканалу за репортаж про Маріуполь
02 лютого, 15:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама