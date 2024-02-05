  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники

05 февраля 2024, 09:53

ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники

Общие потери РФ по состоянию на 5 февраля составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ 5 февраля 2024:

  • личного состава - около 389560 (+810) человек ликвидировано;
  • танков - 6348 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 9349 (+18) ед.;
  • РСЗО - 979 ед.;
  • средства ПВО - 664 (+1) ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 ед.;
  • крылатые ракеты - 1848 ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед.;
  • специальная техника - 1486 (+7) ед.

Напомним, Международный суд ООН отклонил 5 из 6 возражений РФ против Украины о якобы «геноциде против народа Донбассе». 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
Генштаб
События
Война потери оккупантов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска
20:15
Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
19:20
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
14:50
Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей
09:40
При обстреле кафе в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — ребенок, 10 человек получили ранения
23:38
Главное за день: Обстрел Лисичанска – известно о 20 погибших, разбор завалов продолжается
20:04
В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
23:50
Главное за день. Суд ОНН частично принял сторону Украины. Военный учебный центр РФ в Луганске
17:16
Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части
16:40
Стало известно о втором пострадавшем вследствие российского авиаудара по Херсону
15:20
МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
13:17
В захваченном Мариуполе оккупанты планируют открыть «музей освобождения города»
09:40
Атака на Бельбек: сообщается о гибели российского генерала
09:05
Из-за российских обстрелов на Харьковщине обесточено 64 населенных пункта
08:55
Армия РФ «уронила» авиабомбу на город оккупированной Луганщины
08:40
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян — Генштаб
08:07
Кривой Рог остался без света в результате удара российского дрона по подстанции
23:10
Главное за день: Ракета атаковала военный аэродром в Севастополе. ГУР поразили ракетный катер
16:25
На оккупированных территориях Украины россияне привлекут военных к «выборам» президента
все новости
10:19
В Авдеевке российские войска продвинулись в районе карьера — DeepState
09:55
Спикер Палаты представителей обещает «похоронить» проект бюджета для Украины
09:53
ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники
09:10
Зеленский впервые сообщил, отправит ли в отставку Залужного
08:25
При обстреле Донецкой области погиб один человек, четверо получили ранения
08:21
В РФ снова рассказали об атаке дронов: детали
23:33
Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска
20:15
Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
19:20
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
16:59
Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА
16:20
Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного
14:50
Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей
14:41
В РФ снова атака дронов: в Курской области из-за «прилета» повреждены инфраструктурные объекты
13:53
Оккупанты попали в жилую застройку Торецка: есть жертвы
13:34
Под Краматорском горел частный дом: погибли трое людей, среди них есть ребенок
12:54
ДРГ россиян пыталась зайти в Сумскую область: бой длился полтора часа
11:43
Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога 3 февраля одна из самых массированных за год — Укрэнерго
10:54
РФ обстреляла Авдеевку из авиации: полностью разрушен жилой дом
09:54
В Донецкой области один человек получил ранения в результате атаки россиян
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по кафе «Адриатик». Фото: соцсети Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
04 февраля, 20:15
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ► Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
04 февраля, 19:20
Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного
04 февраля, 16:20
Последствия обстрела в Лисичанске. Фото: оккупационная администрация города В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
03 февраля, 20:04
ДТЭК восстановил электричество в 29 населенных пунктах. Фото: кадр из видео «ДТЭК» восстановил электричество в 29 населенных пунктах Донецкой области
02 февраля, 16:44
Журналист немецкого телеканала ZDF Армин Керпер делает репортаж из Мариуполя. Скриншот видео МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
02 февраля, 15:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама