ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники

Общие потери РФ по состоянию на 5 февраля составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ 5 февраля 2024:
- личного состава - около 389560 (+810) человек ликвидировано;
- танков - 6348 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 9349 (+18) ед.;
- РСЗО - 979 ед.;
- средства ПВО - 664 (+1) ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 ед.;
- крылатые ракеты - 1848 ед.;
- корабли/катера - 24 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед.;
- специальная техника - 1486 (+7) ед.
Напомним, Международный суд ООН отклонил 5 из 6 возражений РФ против Украины о якобы «геноциде против народа Донбассе».