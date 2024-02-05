ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники

Общие потери РФ по состоянию на 5 февраля составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 389 560 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Потери РФ 5 февраля 2024:

личного состава - около 389560 (+810) человек ликвидировано;

танков - 6348 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 11822 (+4) ед;

артиллерийских систем - 9349 (+18) ед.;

РСЗО - 979 ед.;

средства ПВО - 664 (+1) ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 ед.;

крылатые ракеты - 1848 ед.;

корабли/катера - 24 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12412 (+19) ед.;

специальная техника - 1486 (+7) ед.

Напомним, Международный суд ООН отклонил 5 из 6 возражений РФ против Украины о якобы «геноциде против народа Донбассе».