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ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та півсотні одиниць техніки

05 лютого 2024, 09:53

ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та півсотні одиниць техніки

Загальні втрати РФ станом на 5 лютого становили 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабної війни складає 389 560 військових. Крім того, ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ 5 лютого 2024 року:

  • особового складу – близько 389560 (+810) осіб ліквідовано;
  • танків – 6348 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин – 11822 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 9349 (+18) од.;
  • РСЗВ – 979 од.;
  • засоби ППО – 664 (+1) од.;
  • літаків – 332 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 од.;
  • крилаті ракети – 1848 од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19) од.;
  • спеціальна техніка - 1486 (+7) од.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН відхилив 5 із 6 заперечень РФ проти України про нібито «геноцид проти народу Донбасу».

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