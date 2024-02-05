ЗСУ за добу знищили 810 окупантів та півсотні одиниць техніки

Загальні втрати РФ станом на 5 лютого становили 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабної війни складає 389 560 військових. Крім того, ЗСУ знищили величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Втрати РФ 5 лютого 2024 року:

особового складу – близько 389560 (+810) осіб ліквідовано;

танків – 6348 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 11822 (+4) од.;

артилерійських систем – 9349 (+18) од.;

РСЗВ – 979 од.;

засоби ППО – 664 (+1) од.;

літаків – 332 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 од.;

крилаті ракети – 1848 од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19) од.;

спеціальна техніка - 1486 (+7) од.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН відхилив 5 із 6 заперечень РФ проти України про нібито «геноцид проти народу Донбасу».