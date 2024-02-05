За прошедшие сутки РФ нанесла пять ударов по гражданскому населению Донецкой области

Обстрелы Донецкой области оккупантами. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки армия РФ нанесла пять ударов по гражданскому населению, сосредоточив огонь на трех населенных пунктах: городах Авдеевка, Торецк и селе Калиновка. Об этом говорится в отчете полиции Донецкой области.



«Оккупанты били по людям ракетами, РСЗО "Град" и артиллерией. Поврежден жилой дом. По Торецку Россия ударила из артиллерии – убила человека, еще двое гражданских ранены. В Авдеевке вражеские снаряды попали в частный дом. Двое жителей получили травмы», — рассказали работники правоохранительных органов.



Кроме того, сегодня около двух часов ночи, россияне обстреляли Покровск. Повреждена инфраструктура, информация о пострадавших не поступала.

Также стало известно, что российские войска продвинулись с северной стороны Авдеевки, захватив территорию в районе песчаного карьера.