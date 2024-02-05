Минулої доби РФ завдала п'ять ударів по цивільному населенню Донецької області

Обстріли Донецької області окупантами. Фото: Нацполіція

Минулої доби армія РФ завдала п'ять ударів по цивільному населенню, зосередивши вогонь на трьох населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк і селі Калинівка. Про це йдеться у звіті поліції Донецької області.



«Окупанти били по людях ракетами, РСЗВ "Град" та артилерією. Пошкоджено житловий будинок. По Торецьку Росія вдарила з артилерії - вбила людину, ще двох громадян поранено. В Авдіївці ворожі снаряди влучили у приватний будинок. Двоє мешканців отримали травми», - розповіли правоохоронці.



Крім того, сьогодні близько другої години ночі росіяни обстріляли Покровськ. Пошкоджено інфраструктуру, інформація про постраждалих не надходила.

Також стало відомо, що російські війська просунулися з північного боку Авдіївки, захопивши територію в районі піщаного кар'єру.