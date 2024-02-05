В Авдеевке российские войска продвинулись в районе карьера — DeepState

Продвижение русских войск в районе карьера в Авдеевке. Карта: DeepState

Российские войска продвинулись с северной стороны Авдеевки, захватив территорию в районе песчаного карьера. Об этом сообщает украинский проект DeepState, указав изменения на своей интерактивной карте фронта.



Судя по карте, войска РФ заняли всю территорию к северу от карьера.



О продвижении в районе карьера писали и российские Telegram-каналы.



Украинские официальные лица ситуацию пока не комментировали.



Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники написал в воскресенье, что ситуация в Авдеевке стала критической из-за приближения россиян к основной дороге, по которой идет снабжение гарнизона.





«Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке», — рассказал Цаплиенко.



Это означает, пояснил он, что до основной логистической артерии украинских военных остаются сотни метров.



Вместе с тем Цаплиенко, ссылаясь на военных, отметил, что ситуация пока не безнадежная. «Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать, как это было две недели назад в районе Царской Охоты и улице Соборной. Фактически в эти дни решается судьба Авдеевки», — подчеркнул журналист.



Напомним, россияне с октября 2023 года ежедневно обстреливают Авдеевку, у них есть цель до президентских выборов взять город. Известно, что в течение 3 февраля россияне били из авиации.