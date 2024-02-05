«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске

«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» Алексей Потелещенко. Кадр из видео

Так называемый министр по чрезвычайным ситуациям группировки «ЛНР» Алексей Потелещенко погиб в кафе «Адриатик» во время «прилета» по пекарне во временно оккупированном Лисичанске. Об этом пишет пропагандистское агентство «ЛуганскИнформЦетр».



Как стало известно ранее, во время удара по зданию, в котором было кафе и пекарня, на празднование собрались местные пророссийские чиновники и силовики.



Стоит отметить, что Потелещенко был первым в списке погибших мужчин, который вчера вечером, 4 февраля опубликовали «Новости Донбасса».



Потелещенко родился в 1976 году в Одесской области. В 1998 году окончил Харьковский военный университет по специальности «химическая технология и инженерия, боевое применение вооружения и средств войск РХБ защиты».



С 2014 по 2016 год служил в рядах так званой «народной милиции ЛНР». В 2016 году - первый заместитель министра «МЧС ЛНР». До сентября 2022 года был начальником учебного пункта «Учебно-методического центра МЧС ЛНР». В сентябре 2023 года назначен «министром чрезвычайных ситуаций ЛНР».



Кафе «Адриатик» было открыто и работало в Лисичанске еще до захвата города российкими войсками в 2022 году. В этом же здании находилась и пекарня.



Владельцем кафе и пекарни, согласно данным из украинского реестра, является местный предприниматель Сумбат Товмасян. Среди погибших указан человек с такой фамилией. Правда, написано другое имя — Синдбал. Возможно, это его родственник или же имя в списке написано с ошибками.



Удар по зданию кафе-пекарни «Адриатик» в оккупированном Лисичанске произошел днем 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек и 10 ранены.