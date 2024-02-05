  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске

05 февраля 2024, 12:40

«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске

«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» Алексей Потелещенко. Кадр из видео «Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» Алексей Потелещенко. Кадр из видео

Так называемый министр по чрезвычайным ситуациям группировки «ЛНР» Алексей Потелещенко погиб в кафе «Адриатик» во время «прилета» по пекарне во временно оккупированном Лисичанске. Об этом пишет пропагандистское агентство «ЛуганскИнформЦетр». 

Как стало известно ранее, во время удара по зданию, в котором было кафе и пекарня, на празднование собрались местные пророссийские чиновники и силовики

Стоит отметить, что Потелещенко был первым в списке погибших мужчин, который вчера вечером, 4 февраля опубликовали «Новости Донбасса».

Потелещенко родился в 1976 году в Одесской области. В 1998 году окончил Харьковский военный университет по специальности «химическая технология и инженерия, боевое применение вооружения и средств войск РХБ защиты».

С 2014 по 2016 год служил в рядах так званой «народной милиции ЛНР». В 2016 году - первый заместитель министра «МЧС ЛНР». До сентября 2022 года был начальником учебного пункта «Учебно-методического центра МЧС ЛНР». В сентябре 2023 года назначен «министром чрезвычайных ситуаций ЛНР».

Кафе «Адриатик» было открыто и работало в Лисичанске еще до захвата города российкими войсками в 2022 году. В этом же здании находилась и пекарня.

Владельцем кафе и пекарни, согласно данным из украинского реестра, является местный предприниматель Сумбат Товмасян. Среди погибших указан человек с такой фамилией. Правда, написано другое имя — Синдбал. Возможно, это его родственник или же имя в списке написано с ошибками.

Удар по зданию кафе-пекарни «Адриатик» в оккупированном Лисичанске произошел днем 3 февраля. В результате обстрела погибли 28 человек и 10 ранены.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Алексей Потелещенко
Места
Лисичанск Луганская область
Прочее
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:59
В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях
12:40
«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске
11:51
Сколько территории Украины находится в оккупации: Зеленский дал ответ
23:33
Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска
20:15
Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
19:20
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
14:50
Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей
09:40
При обстреле кафе в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — ребенок, 10 человек получили ранения
23:38
Главное за день: Обстрел Лисичанска – известно о 20 погибших, разбор завалов продолжается
20:04
В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
23:50
Главное за день. Суд ОНН частично принял сторону Украины. Военный учебный центр РФ в Луганске
17:16
Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части
16:40
Стало известно о втором пострадавшем вследствие российского авиаудара по Херсону
15:20
МИД потребовал объяснений от немецкого телеканала за репортаж о Мариуполе
13:17
В захваченном Мариуполе оккупанты планируют открыть «музей освобождения города»
09:40
Атака на Бельбек: сообщается о гибели российского генерала
09:05
Из-за российских обстрелов на Харьковщине обесточено 64 населенных пункта
08:55
Армия РФ «уронила» авиабомбу на город оккупированной Луганщины
08:40
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян — Генштаб
все новости
14:35
На запорожском направлении воюют все: от строителей до менеджеров, кроме министров
14:27
В Белгородской области сообщили об атаке дрона: ранены оккупанты
13:59
Россия ударила по Херсону: четверо людей погибли, один мужчина находится в больнице
13:28
Ведутся ли уличные бои в Авдеевке: Барабаш рассказал о ситуации в городе
12:59
В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях
12:40
«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске
11:51
Сколько территории Украины находится в оккупации: Зеленский дал ответ
11:45
СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ: среди задержанных – инженер оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области
10:55
За прошедшие сутки РФ нанесла пять ударов по гражданскому населению Донецкой области
10:19
В Авдеевке российские войска продвинулись в районе карьера — DeepState
09:55
Спикер Палаты представителей обещает «похоронить» проект бюджета для Украины
09:53
ВСУ за сутки уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники
09:10
Зеленский впервые сообщил, отправит ли в отставку Залужного
08:25
При обстреле Донецкой области погиб один человек, четверо получили ранения
08:21
В РФ снова рассказали об атаке дронов: детали
23:33
Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска
20:15
Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
19:20
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
16:59
Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА
все новости
ВИДЕО
14 Штурмовая Бригада НГУ «Червона Калина». Фото: кадр из видео На запорожском направлении воюют все: от строителей до менеджеров, кроме министров
05 февраля, 14:35
Школьников в Мариуполе вынудили записать извинения. Кадр из видео В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях
05 февраля, 12:59
Последствия удара по кафе «Адриатик». Фото: соцсети Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
04 февраля, 20:15
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ► Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
04 февраля, 19:20
Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного
04 февраля, 16:20
Последствия обстрела в Лисичанске. Фото: оккупационная администрация города В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
03 февраля, 20:04

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама