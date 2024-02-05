«Міністр з надзвичайних ситуацій ЛНР» загинув під час удару по кафе в Лисичанську

«Міністр з надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексій Потелещенко. Кадр з відео

Так званий міністр з надзвичайних ситуацій угрупування «ЛНР» Олексій Потелещенко загинув у кафе «Адріатік» під час «прильоту» у пекарню у тимчасово окупованому Лисичанську. Про це пише пропагандистська інформаційна агенція «ЛуганськІнформЦетр».



Як стало відомо раніше, під час удару по будівлі, в якій були кафе та пекарня, на святкування зібралися місцеві проросійські чиновники та силовики.



Варто зазначити, що Потелещенко був першим у списку загиблих чоловіків, який учора ввечері 4 лютого опублікували «Новини Донбасу».



Потелещенко народився 1976 року в Одеській області. 1998 року закінчив Харківський військовий університет за спеціальністю «хімічна технологія та інженерія, бойове застосування озброєння та засобів військ РХБ захисту».



З 2014 по 2016 рік служив у лавах так званої «народної міліції ЛНР». У 2016 році — перший заступник міністра «МНС ЛНР». До вересня 2022 був начальником навчального пункту «Навчально-методичного центру МНС ЛНР». У вересні 2023 року призначений «міністром надзвичайних ситуацій ЛНР».



Кафе «Адріатік» було відкрито та працювало в Лисичанську ще до захоплення міста російськими військами у 2022 році. У цьому ж будинку була і пекарня.



Удар по будівлі кафе-пекарні «Адріатік» в окупованому Лисичанську стався вдень 3 лютого. Внаслідок обстрілу загинули 28 людей та 10 поранені.