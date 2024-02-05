В Беларуси фиксируют эшелон с военной техникой

Сегодня утром, 5 февраля, в Жабинке (Брестская область, Беларусь) был замечен эшелон с техникой ВС РБ. В составе эшелона было как минимум: 5 БМП-2, 1 МТ-ЛБ и один грузовой вагон. Известно, что состав ожидал локомотив для дальнейшего движения. Об этом сообщили в Telegram-канале Белорусский Гаюн.



«Цель переброски военных неизвестна. Министерство обороны страны пока не сообщало о проведении каких-либо учений в Бресткой области», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в районе села Саки находится «узел сопротивления Кобринского укрепленного района» — один из опорных пунктов так называемой «Линии Хренина», которую начали возводить в прошлом году. Ранее этом населенном пункте проводились учения с одним из механизированных батальонов Западного оперативного командования.



Таким образом, перемещения могут связаны с переброской подразделения (мотострелковой роты) одной из мех. бригад Западного оперативного командования для проведения учений на базе «Линии Хренина», как это происходило ранее.



Также по информации Telegram-канала, 5 февраля днем на аэродром «Осовцы» прилетели шесть вертолетов 50-й смешанной авиационной базы: три Ми-8 и три Ми-24.



Напомним, Беларусь и Россия с начала полномасштабной войны проводят совместные военные учения.



Ранее мы писали, что граждане соседней Беларуси принимают участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Недавно одного военного удалось взять в плен.