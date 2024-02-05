У Білорусі фіксують ешелон з військовою технікою

Сьогодні вранці, 5 лютого, у Жабинці (Брестська область, Білорусь) було помічено ешелон з технікою ЗС РБ. У складі ешелону було як мінімум: 5 БМП-2, 1 МТ-ЛБ та один вантажний вагон. Відомо, що на склад чекав локомотив для подальшого руху. Про це повідомили у Telegram-каналі Беларускі Гаюн.



«Мета перекидання військових невідома. Міністерство оборони країни поки не повідомляло про проведення будь-яких навчань у Брестській області», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у районі села Саки знаходиться «вузол опору Кобринського укріпленого району» — один з опорних пунктів так званої «Лінії Хреніна», яку почали зводити торік. Раніше в цьому населеному пункті проводилися навчання з одним з механізованих батальйонів Західного оперативного командування.



Таким чином, переміщення можуть пов'язані з перекиданням підрозділу (мотострілецької роти) однієї з мех. бригад Західного оперативного командування для проведення навчань на базі Лінії Хреніна, як це відбувалося раніше.



Також за інформацією Telegram-каналу, 5 лютого вдень на аеродром «Осівці» прилетіли шість вертольотів 50-ї змішаної авіаційної бази: три Мі-8 та три Мі-24.



Нагадаємо, Білорусь та Росія з початку повномасштабної війни проводять спільні військові навчання.



Раніше ми писали, що громадяни сусідньої Білорусі беруть участь у війні проти України на боці російських окупантів. Нещодавно одного військового вдалося взяти у полон.