В Донецке снова обещают подавать воду раз в день

На оккупированной РФ части Донецкой области стоит задача выйти на ежедневную подачу воды. Об этом заявил «премьер-министр ДНР» Евгений Солнцев.

«Ведутся пуско-наладочные работы второй нитки нового водовода.Если все будет нормально, весной 2024 года планируем подавать воду систематически, каждый, но не полный день», — рассказал он в интервью «Вести.Донецк».

Напомним, осенью Донецк смог перейти на ежедневный график подачи воды за счет построенного Россией водовода из реки Дон. Однако к началу декабря подачу воды сократили до одного раза в два дня.