У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день

На окупованій Росії частині Донецької області стоїть завдання вийти на щоденну подачу води. Про це заявив «прем'єр-міністр ДНР» Євген Солнцев.

«Ведуться пусконалагоджувальні роботи другої нитки нового водоводу. Якщо все буде нормально, навесні 2024 року плануємо подавати воду систематично, щоденно, але не повний день», — розповів він в інтерв'ю «Вести.Донецк».

Нагадаємо, восени Донецьк зміг перейти на щоденний графік подачі води за рахунок збудованого Росією водоводу з річки Дон. Однак до початку грудня подачу води скоротили до одного разу на два дні.