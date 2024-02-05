В Покровске возобновили работу поврежденной российским обстрелом теплосети

В Покровске устранили повреждения теплосети, которые произошли в результате российского обстрела. Фото: Покровская ГВА

В Покровске завершились работы по восстановлению теплосети, которая была повреждена в результате российского обстрела сегодня ночью. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

В администрации напомнили, что сегодня ночью в результате российских обстрелов был поврежден один из объектов критической инфраструктуры города. После обследования ликвидировать аварийную ситуацию взялись коммунальные службы Покровска.

Из-за аварии, которая произошла на одном из трубопроводов КП «Покровсктеплосеть», жители 57 домов района Динасового завода остались без отопления.

С утра к ремонтным работам приступили аварийные бригады, которым удалось восстановить поврежденный трубопровод и запустить котельную в работу.

«Агрессор в очередной раз пытается внести «коррективы» в жизнь мирных городов Донбасса. Обстреливает жилые дома гражданских жителей и объекты жизнедеятельности громад региона. Украинцы – несгибаемый народ, готовый к любым испытаниям, и за почти два года войны мы это доказали», – отметил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.