У Покровську відновили роботу пошкодженої російським обстрілом тепломережі

У Покровську усунули пошкодження тепломережі, які сталися внаслідок російського обстрілу. Фото: Покровська МВА

У Покровську завершилися роботи з відновлення тепломережі, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу сьогодні вночі. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

В адміністрації нагадали, що сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів було пошкоджено один із об'єктів критичної інфраструктури міста. Після обстеження ліквідувати аварійну ситуацію взялися комунальні служби Покровська.

Через аварію, що сталася на одному з трубопроводів КП «Покровськтепломережа», мешканці 57 будинків району Динасового заводу залишилися без опалення.

З ранку ремонтні роботи розпочали аварійні бригади, яким вдалося відновити пошкоджений трубопровід і запустити котельню в роботу.

«Агресор вкотре намагається внести «корективи» у життя мирних міст Донбасу. Обстрілює житлові будинки цивільних мешканців та об'єкти життєдіяльності громад регіону. Українці — незламний народ, готовий до будь-яких випробувань, і за майже два роки війни ми це довели», — зазначив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.