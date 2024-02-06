Після закінчення президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні поточного року, очікується нова хвиля примусової мобілізації. Зокрема, відправити на війну проти України хочуть українців, які мешкають у РФ та на окупованих територіях. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У Кремлі готуються до чергової хвилі примусової мобілізації, яку очікують після завершення перевиборів президента Росії», — написав він.



Лисогор зазначив, що у РФ розглядають кілька поправок до законодавства. Зокрема, наполягають на заклику мігрантів з Азії та українців, які переїхали в регіони Росії, а також тих, хто залишився на окупованих територіях.



Таким чином, за словами глави регіону, російська влада має намір стримати рівень соціальної напруги в суспільстві.



«Отримавши нові паспорти, більшість з них українців вже перебувають на військовому обліку», — резюмував він.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються залучити своїх військових до так званих президентських виборів, які відбудуться у березні цього року.