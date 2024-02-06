  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов

06 февраля 2024, 11:59

В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов

Во временно оккупированном Россией Донецке по состоянию на утро 6 февраля частично отсутствует теплоснабжение. В частности, из 5077 домов тепло не подается на 388. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

Оккупационный чиновник отметил, что согласно данным Государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго» из 259 котельных Филиала «Донецктеплосеть» тепло не подают пять: в четырех котельных (1 — в Кировском, 2 — в Куйбышевском, 1 — в Ленинском) — нет электроэнергии, а в одной котельной в Кировском районе — дефицит водоснабжения.

Кроме того, по информации управления жилищного хозяйства администрации из 5077 домов тепло не подается на 388.

В частности, в 55 домах порыв внутренних систем отопления (9 — в Киевском, 5 — в Кировском, 31 — в Куйбышевском, 1 — в Ленинском, 9 — в Петровском); в 292 дома тепло не подается от котельных (22 — в Киевском, 166 — в Кировском, 77 — в Куйбышевском, 27 — в Петровском); также 41 дом находится в зоне боевых действий (5 — в Киевском, 1 — в Кировском, 7 — в Куйбышевском, 28 — в Петровском).

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины из-за обесточивания остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за дефицита энергетиков. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Алексей Кулемзин
Места
Донецк
Прочее
Теплоснабжение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:59
В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов
09:52
В РФ ожидается принудительная мобилизация после президентских выборов — Лысогор
08:30
В Авдеевке ситуация продолжает ухудшаться — DeepState
08:00
Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушена гостиница
23:18
Главное за день. Кремль угрожает Украине судами. В Лисичанске погиб «министр ЛНР»
21:35
До конца года Крымский мост не устоит — командующий ВМС Украины
18:45
В Донецке снова обещают подавать воду раз в день
12:59
В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях
12:40
«Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР» погиб во время удара по кафе в Лисичанске
11:51
Сколько территории Украины находится в оккупации: Зеленский дал ответ
23:33
Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска
20:15
Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
19:20
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
17:59
Россияне на оккупированных территориях будут учить детей собирать дроны
14:50
Оккупационная власть Донецка сообщила об обстреле Куйбышевского района: ранены двое людей
09:40
При обстреле кафе в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — ребенок, 10 человек получили ранения
23:38
Главное за день: Обстрел Лисичанска – известно о 20 погибших, разбор завалов продолжается
20:04
В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел кафе-пекарни: известно о 20 погибших
23:50
Главное за день. Суд ОНН частично принял сторону Украины. Военный учебный центр РФ в Луганске
17:16
Оккупанты на 20 лет «передали» часть акватории Азовского моря воинской части
все новости
12:30
Только четверть переселенцев из Украины в Германии работают — Bild
11:59
В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов
10:38
Оккупанты за сутки атаковали ракетами Покровск и село Ровное: повреждена критическая инфраструктура и предприятие
09:52
В РФ ожидается принудительная мобилизация после президентских выборов — Лысогор
09:26
В Курской области военный РФ убил своего сослуживца из-за «неприязненных отношений»
08:47
РФ обстреляла гостиницу в Харьковской области: погиб младенец, трое женщин пострадали
08:39
Россияне ранили жителя Авдеевки при обстреле города
08:30
В Авдеевке ситуация продолжает ухудшаться — DeepState
08:18
Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке дронов: повреждены жилые дома
08:00
Ночью россияне ударили по Харьковщине: разрушена гостиница
23:18
Главное за день. Кремль угрожает Украине судами. В Лисичанске погиб «министр ЛНР»
21:57
Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что отправится с визитом в Украину
21:35
До конца года Крымский мост не устоит — командующий ВМС Украины
21:20
В Кремле угрожают судами из-за передачи замороженных активов РФ Украине
20:52
Донецкий «Шахтер» создает футбольную команду для военных с ампутациями
19:30
В Покровске возобновили работу поврежденной российским обстрелом теплосети
18:45
В Донецке снова обещают подавать воду раз в день
17:58
Украинке пришлось отказаться от титула «Мисс Япония-2024»: она назвала причину
17:41
В Северской громаде Донецкой области осталось 10% населения: люди живут без света, газа и воды
17:20
Часть Покровска осталась без тепла из-за российского обстрела
все новости
ВИДЕО
Авдеевка под постоянными обстрелами РФ. Фото: кадр из видео В этом году полицейские совершили уже более 30 рейсов в Авдеевку и эвакуировали 123 человека
05 февраля, 16:11
14 Штурмовая Бригада НГУ «Червона Калина». Фото: кадр из видео На запорожском направлении воюют все: от строителей до менеджеров, кроме министров ►
05 февраля, 14:35
Школьников в Мариуполе вынудили записать извинения. Кадр из видео В Мариуполе школьники сломали парту: их заставили извиниться на камеру, а российский пропагандист говорит о «неблагодарных» жителях
05 февраля, 12:59
Последствия удара по кафе «Адриатик». Фото: соцсети Удар по кафе в Лисичанске: В момент обстрела там находились пророссийские чиновники и силовики
04 февраля, 20:15
Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ► Батальон «Ахмат» о захвате завода в Мариуполе. Донецк утопает в мусоре. Расстрел семьи в «ЛНР» ►
04 февраля, 19:20
Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский приехал на позиции украинских военных в район Роботиного
04 февраля, 16:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама