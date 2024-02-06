В оккупированном Донецке без тепла остаются 388 домов

Во временно оккупированном Россией Донецке по состоянию на утро 6 февраля частично отсутствует теплоснабжение. В частности, из 5077 домов тепло не подается на 388. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Оккупационный чиновник отметил, что согласно данным Государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго» из 259 котельных Филиала «Донецктеплосеть» тепло не подают пять: в четырех котельных (1 — в Кировском, 2 — в Куйбышевском, 1 — в Ленинском) — нет электроэнергии, а в одной котельной в Кировском районе — дефицит водоснабжения.



Кроме того, по информации управления жилищного хозяйства администрации из 5077 домов тепло не подается на 388.



В частности, в 55 домах порыв внутренних систем отопления (9 — в Киевском, 5 — в Кировском, 31 — в Куйбышевском, 1 — в Ленинском, 9 — в Петровском); в 292 дома тепло не подается от котельных (22 — в Киевском, 166 — в Кировском, 77 — в Куйбышевском, 27 — в Петровском); также 41 дом находится в зоне боевых действий (5 — в Киевском, 1 — в Кировском, 7 — в Куйбышевском, 28 — в Петровском).



Напомним, на временно оккупированных территориях Украины из-за обесточивания остановились ряд предприятий. Возобновить электроснабжение захватчики не могут из-за дефицита энергетиков.