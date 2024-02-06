В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків

У тимчасово окупованому Росією Донецьку станом на ранок 6 лютого частково відсутнє теплопостачання. Зокрема, з 5077 будинків тепло не подається на 388. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Окупаційний чиновник зазначив, що згідно з даними Державного підприємства «Донбасстеплоенерго» з 259 котелень Філії «Донецьктепломережа» тепло не подають п'ять: у чотирьох котельнях (1 — у Кіровському, 2 — у Куйбишевському, 1 — у Ленінському) — немає електроенергії, а в одній котельні в Кіровському районі — дефіцит водопостачання.



Крім того, за інформацією управління житлового господарства адміністрації із 5077 будинків тепло не подається на 388.



Зокрема, у 55 будинках порив внутрішніх систем опалення (9 – у Київському, 5 – у Кіровському, 31 – у Куйбишевському, 1 – у Ленінському, 9 – у Петрівському); у 292 будинки тепло не подається від котелень (22 — у Київському, 166 — у Кіровському, 77 — у Куйбишевському, 27 — у Петрівському); також 41 будинок знаходиться в зоні бойових дій (5 – у Київському, 1 – у Кіровському, 7 – у Куйбишевському, 28 – у Петрівському).

Нагадаємо, ще тиждень тому, 1 лютого, в Донецьку 580 будинків було без опалення.