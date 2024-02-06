Мариуполь: россияне взялись демонтировать Дом связи и могут уничтожить уникальную мозаику

В Мариуполе оккупанты сносят Дом связи. Фото: Мариупольский городской совет

Российские захватчики демонтируют Дом связи в Мариуполе. Под угрозой уничтожения оказалась уникальная мозаика. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

Со ссылкой на местные группы в соцсетях, горсовет отмечает, что оккупанты приступили к демонтажу здания. С его сносом будет уничтожено и уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова «Покорители космоса».

Монументальное панно на Доме связи появилось в Мариуполе в 1964 году и стало второй мозаикой в городе.

«Для россиян и коллаборантов нет никакой ценности в истории и культуре нашего родного города. Они уничтожили музеи, мозаики, исторические постройки. Все то, что мы так бережно ценили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города».