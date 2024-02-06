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Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку

06 лютого 2024, 15:35

Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку

У Маріуполі окупанти зносять Будинок зв'язку. Фото: Маріупольська міська рада У Маріуполі окупанти зносять Будинок зв'язку. Фото: Маріупольська міська рада

Російські загарбники демонтують Будинок зв'язку у Маріуполі. Під загрозою знищення опинилася унікальна мозаїка. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

З посиланням на місцеві групи в соцмережах міськрада зазначає, що окупанти розпочали демонтаж будівлі. З його зносом буде знищено і унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова «Підкорювачі космосу».

Монументальне панно на Будинку зв'язку з'явилося у Маріуполі у 1964 році і стало другою мозаїкою у місті.

«Для росіян та колаборантів немає жодної цінності в історії та культурі нашого рідного міста. Вони знищили музеї, мозаїки, історичні споруди. Все те, що ми так дбайливо цінували», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей звільнення міста».

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