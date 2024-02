Спецоперація «Цитадель»: ССО України знищили розвідобладнання РФ на захопленій платформі в Чорному морі

Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію, знищивши розвідувальне обладнання, встановлене російськими військами на захопленій добувній платформі в Чорному морі, інформує командування ССО.



«Ця платформа використовувалася росіянами для посилення роботи БПЛА іранського виробництва "Мохаджер-6", що дозволяло проводити розвідку та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури півдня України», - зазначили у спецслужбі.

ОПЕРАЦІЯ "CITADEL": Українські SOF-оператори мають здійснювати надзвичайно складну і ефективну роботу в Black Sea довкола краю тимчасово задіяного Crimea.



Як результат, важлива enemy equipment була captured and mast with antenna була blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8