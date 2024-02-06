Спецоперація «Цитадель»: ССО України знищили розвідобладнання РФ на захопленій платформі в Чорному морі

Спецоперація "Цитадель". Фото: кадр із відео

Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію, знищивши розвідувальне обладнання, встановлене російськими військами на захопленій добувній платформі в Чорному морі, інформує командування ССО.



«Ця платформа використовувалася росіянами для посилення роботи БПЛА іранського виробництва "Мохаджер-6", що дозволяло проводити розвідку та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури півдня України», - зазначили у спецслужбі.

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Як результат, важлива enemy equipment була captured and mast with antenna була blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8 — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) February 6, 2024



Також на платформі було встановлено радіолокаційну станцію «Нева-Б» для виявлення надводних об'єктів. Спецоперація включала підхід до платформи на човнах, зачищення об'єкта та його наступне замінування.



У ССО наголосили, що успішний підрив платформи дозволив захопити важливе обладнання противника та значно обмежити його можливості у північно-західній частині Чорного моря, забезпечуючи безпечніше пересування кораблів.



Нагадаємо, в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ.