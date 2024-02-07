Оккупанты ударили по Николаеву: один человек погиб, повреждены жилые дома

В Николаеве почти всю ночь была воздушная тревога сегодня, 7 февраля. В результате атаки со стороны российских оккупантов один человек погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Мужчина, которого госпитализировали после обстрела, скончался в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма. Есть раненые. Другим оказали помощь на месте», — написал он.



По информации Сенкевича, повреждены жилые дома, около 20 из них — без крыш.



Кроме того, коммунальщики ликвидируют повреждение газовых и водопроводных сетей.



Напомним, во время атаки на Киев 7 февраля один человек получил ранения.