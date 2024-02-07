Окупанти вдарили по Миколаєву: одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві майже всю ніч, 7 лютого, була повітряна тривога. Внаслідок атаки з боку російських окупантів одна людина загинула, також є постраждалі. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



«Чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма. Є поранені. Іншим надали допомогу на місці», — написав він.



За інформацією Сєнкевича, пошкоджено житлові будинки, близько 20 з них — без дахів.



Крім того, комунальники ліквідують пошкодження газових та водопровідних мереж.



Нагадаємо, під час атаки на Київ 7 лютого одна людина отримала поранення.