Турецкий производитель дронов Baykar начинает строительство завода в Украине

Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут работать около 500 человек и где будут производиться модели дронов TB2 или TB3, сообщило агентство Reuters.



«Наш завод строится, для этого потребуется около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутреннему оборудованию и организационной структуре», — заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар.



Байрактар ​​отметил, что мощность будет составлять около 120 единиц в год, но отметил, что до сих пор неясно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.



Напомним, Украина может стать первой страной в мире, где турецкая компания Baykar Makina запустит производство новейших беспилотников Bayraktar Akincі на своем заводе.