Турецкая компания Baykar Makina планирует производить ударные дроны в Украине

Беспилотник Bayraktar Akinci. Фото: Baykar Makina

Украина может стать первой страной в мире, где турецкая компания Baykar Makina запустит производство новейших беспилотников Bayraktar Akincі на своем заводе. Об этом генеральный директор компании Халюк Байрактар заявил «Радио Свобода» в кулуарах Международного форума оборонных стратегий.



Производитель популярных у украинских военных беспилотников Bayraktar TB2 уверен, что первые ударные дроны будут произведены в нашей стране уже в 2025 году.



Планируется, что в таком центре будут вести производство беспилотника Bayraktar TB2, тяжелого ударного БПЛА Akıncı и беспилотного истребителя Kızılelma. Халюк Байрактар подтвердил, что такие намерения у компании действительно есть, и они вполне реализуемы.



Он уточнил, что Baykar Makina получила все необходимые разрешения для такого производства. Поэтому компания может полностью производить Bayraktar TB2, а не собирать его. Также в новом центре, когда он заработает, можно будет полностью производить Bayraktar Akincі.



«Украина является первой страной, которая имеет такое разрешение. Потому что в оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а мы имеем это разрешение», — сказал он. Впрочем, по его словам, вопрос с производством Akıncı в Украине пока окончательно не решен.

Bayraktar TB2 — это средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета (MALE). Он способен находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 8,2 км. Дальность управления составляет до 150 км. Bayraktar TB2 оснащен различными системами вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-земля" Roketsan MAM-L и MAM-C, а также планирующие бомбы MAM-L.



Производитель уверяет, что этот дрон — самая дорогая и самая «мощная» турецкая разработка за последние 50 лет. Утверждается, что беспилотник-истребитель может сбросить заряд «в любой точке мира» (вероятно, тут подразумевается высокоточность аппарата). Делается акцент и на том, что он работает на базе искусственного интеллекта, а мощный двигатель дает возможность без проблем направлять его в любые точки обострения военных конфликтов.



