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Турецький виробник дронів Baykar розпочинає будівництво заводу в Україні

07 лютого 2024, 09:10

Турецький виробник дронів Baykar розпочинає будівництво заводу в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом, на якому працюватимуть близько 500 осіб і де будуть вироблятися моделі дронів TB2 або TB3, повідомило агентство Reuters.

«Наш завод будується, для цього потрібно близько 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішнього обладнання та організаційної структури», - заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар.

Байрактор зазначив, що потужність складатиме близько 120 одиниць на рік, але зазначив, що досі неясно, чи буде виробництво на українському заводі буде зосереджено на моделі дронів TB2 або TB3.

Нагадаємо, Україна може стати першою країною у світі, де турецька компанія Baykar Makina запустить виробництво найновіших безпілотників Bayraktar Akincі на своєму заводі.

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