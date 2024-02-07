Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка

Результати обстрілу на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

У середу вранці російські війська завдали серії ударів по Харкову ракетами С-300, внаслідок чого постраждала жінка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові розпочався обстріл ракетами С-300 з 6:00, зафіксовано влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Зазнала легких пошкоджень 52-річна жінка. Без шпиталізації. Огляд місць продовжується», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби артилерійські та мінометні обстріли накрили близько 22 населених пунктів області. Крім того, окупанти посилили удари керованими авіабомбами.

Зокрема, о 9:40 у вівторок, 6 лютого, окупанти завдали ударів двома КАБами по Охрімівці. Було пошкоджено 10 ангарів підприємства та іншу нежитлову інфраструктуру.

О 9:40 відбувся російський обстріл чотирма КАБами Малої Вовчої. Внаслідок цього пошкоджено 5 приватних будинків, складське приміщення, автомобіль.

О 9:50 у Варварівці стався обстріл трьома КАБами. Пошкоджено школу.

Близько 14:00 внаслідок ударів по Піщаному постраждала 70-річна жінка. У неї вибухова травма та травматична ампутація пальців. Поранену госпіталізували.

О 14:40 окупанти обстріляли Вовчанськ, пошкоджено господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього ракетного удару по готелі у місті Золочів Харківської області загинула двомісячна дитина, також троє жінок госпіталізували із травмами.