Утром Харьков был обстрелян ракетами северокорейского производства — полиция

Россияне использовали северокорейские ракеты для обстрела Харькова. Фото: Нацполиция

Россияне утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, — северокорейского производства», — рассказал он.

По его словам, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

«Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)», — констатировал Болвинов.

Напомним, в результате утреннего обстрела Харькова россиянами пострадала женщина.