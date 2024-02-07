Утром Харьков был обстрелян ракетами северокорейского производства — полиция

Россияне утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, — северокорейского производства», — рассказал он.
По его словам, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.
«Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)», — констатировал Болвинов.
Напомним, в результате утреннего обстрела Харькова россиянами пострадала женщина.