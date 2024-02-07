Вранці Харків було обстріляно ракетами північнокорейського виробництва — поліція

Росіяни використали північнокорейські ракети для обстрілу Харкова. Фото: Нацполіція

Росіяни вранці 7 лютого вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, — північнокорейського виробництва», — розповів він.

За його словами, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

«Попередні висновки фахівців — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», — констатував Болвінов.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Харкова росіянами постраждала жінка.