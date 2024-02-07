РФ вербує сирійців на війну завдяки турфірмам: у ГУР розповіли деталі схеми

Російська Федерація вербує найманців з Сирії для участі у бойових діях проти України. Це свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м'ясних штурмів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Перша партія – близько 1000 найманців – проходить навчання з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення сирійських найманців доставлять на авіабазу Хмеймім, а звідти — на територію Росії», — йдеться у повідомленні.



У ГУР розповіли, що після прибуття до РФ їм видають російські паспорти, а потім мобілізують в окупаційну армію.



На відео можна побачити сирійців з російськими паспортами, виготовленими за 5 днів.



В українській розвідці пояснили, що рекрутинг чоловічого населення у Сирії Кремль реалізує через туристичні фірми. Так, сирійцям спочатку обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об'єктах у Якутії, а потім залучають на «вищу оплачувану роботу» в Бурятії.



У місті Улан-Уде на паспортизованих найманців чекає мобілізація до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади з РФ (в/ч 46108) та подальша участь у бойових діях в Україні.



Нагадаємо, громадяни сусідньої Білорусі беруть участь у війні проти України на боці російських окупантів. Нещодавно одного військового вдалося взяти у полон.



Також ми писали, що у Білорусі знаходяться близько 2000 тисяч російських військовослужбовців.