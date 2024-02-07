Российская ракета уничтожила в Киеве СТО: сгорело 40 автомобилей

Разрушенное СТО в Киеве. Фото: кадр из видео

Сегодня, 7 февраля, в украинской столице прогремели взрывы во время ракетной атаки россиян, в результате было разрушено здание столичного СТО. Об этом сообщает Telegram канал «Інформаційний Спротив».



В сети местные жители опубликовали видео с места уничтоженной станции техобслуживания, на котором видно сгоревшие на месте «прилета» автомобили.



Отмечается, что результатом падения обломков стали сгоревшие 40 автомобилей. По уточненным данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли четверо жильцов дома, а также 32 пострадали в Голосеевском районе и трое — в Днепровском.



Напомним, сегодня, 7 февраля 2024 года, Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели.