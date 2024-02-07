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Російська ракета знищила у Києві СТО: згоріло 40 автомобілів

07 лютого 2024, 16:39

Російська ракета знищила у Києві СТО: згоріло 40 автомобілів

Зруйноване СТО у Києві. Фото: кадр із відео Зруйноване СТО у Києві. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 7 лютого, в українській столиці прогриміли вибухи під час ракетної атаки росіян, внаслідок чого було зруйновано будівлю столичного СТО. Про це повідомляє Telegram канал «Інформаційний Спротив».

У мережі місцеві жителі опублікували відео з місця знищеної станції техобслуговування, на якому видно автомобілі, що згоріли на місці «прильоту».

Зазначається, що результатом падіння уламків стали 40 автомобілів, що згоріли. За уточненими даними мера Києва Віталія Кличка, загинули четверо мешканців будинку, а також 32 постраждали у Голосіївському районі та троє – у Дніпровському.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого 2024 року, Росія випустила по Україні 64 ракети та дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі.

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