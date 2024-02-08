Украина отправила в Нигерию 25 тыс. тонн гуманитарной пшеницы

По украинскому коридору в Черном море движется балкер SKY GATE с 25 тыс. тонн украинской гуманитарной пшеницы для Нигерии. Об этом сообщает правительственный Telegram канал Уряд online.



«Это первое судно в этом году с гуманитарной пшеницей, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы GrainFromUkraine», — говорится в сообщении.



Отмечается, что целью программы GrainFromUkraine — предоставить доступ к украинскому продовольствию странам, страдающим от голода.



В ее рамках уже 170 тыс. тонн гуманитарной пшеницы было отправлено в Эфиопию, Йемен, Сомали, Кению, Афганистан. Напомним, украинский зерновой коридор продемонстрировал возможность принимать/выпускать восемь судов в день.