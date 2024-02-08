Україна відправила до Нігерії 25 тис. тонн гуманітарної пшениці

Українським коридором у Чорному морі рухається балкер SKY GATE з 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії. Про це повідомляє урядовий Telegram канал Уряд online.



«Це перше судно у цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у рамках програми GrainFromUkraine», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що метою програми GrainFromUkraine є надання доступу до українського продовольства країнам, які страждають від голоду.



У її рамках вже 170 тис. тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану. Нагадаємо, український зерновий коридор продемонстрував можливість приймати/випускати вісім суден на день.