  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна відправила до Нігерії 25 тис. тонн гуманітарної пшениці

08 лютого 2024, 12:12

Україна відправила до Нігерії 25 тис. тонн гуманітарної пшениці

Українським коридором у Чорному морі рухається балкер SKY GATE з 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії. Про це повідомляє урядовий Telegram канал Уряд online.

«Це перше судно у цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у рамках програми GrainFromUkraine», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою програми GrainFromUkraine є надання доступу до українського продовольства країнам, які страждають від голоду.

У її рамках вже 170 тис. тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану. Нагадаємо, український зерновий коридор продемонстрував можливість приймати/випускати вісім суден на день.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна Нігерія
Інше
ООН зерновий коридор пшениця

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
12:50
У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому
11:58
Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку
11:25
Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці
09:45
Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка
08:35
ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб
23:07
Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку
20:30
На окупованій території Донецької області не вистачає вчителів
15:35
Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку
11:59
В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків
09:52
У РФ очікується примусова мобілізація після президентських виборів — Лисогор
08:30
В Авдіївці ситуація продовжує погіршуватися — DeepState
08:00
Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйновано готель
23:18
Головне за день. Кремль загрожує Україні судами. У Лисичанську загинув «міністр ЛНР»
усі новини
13:48
Військовий квиток може з'явитися в «Дії» — Мінцифри
13:25
Сили оборони України знищили на Авдіївському напрямку ударний гелікоптер Ка-52
12:55
Невідомі розстріляли автомобіль заступника мера Нікополя: чоловік загинув на місці
12:12
Україна відправила до Нігерії 25 тис. тонн гуманітарної пшениці
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
11:25
Понад 5 тисяч сімей у Донецькій області повернули електрику
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
10:41
Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
09:50
Під час нічної атаки на Одесу постраждали двоє патрульних поліцейських
08:55
Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
22:19
В Росії горить завод, що випускає балістичні ракети та ядерні компоненти
21:30
У січні ООН зафіксувала 158 загиблих українців внаслідок російських обстрілів
20:54
Авдіївка перетворюється на руїни — відео
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
18:47
«ДНР» ув'язнила в колонії 33 українських військовополонених
18:15
Російський Білгород потрапив під обстріл
усі новини
ВІДЕО
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено
08 лютого, 10:41
Атака «шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті
08 лютого, 08:55
Авдіївка перетворюється на руїни — відео Авдіївка перетворюється на руїни — відео
07 лютого, 20:54
Зруйноване СТО у Києві. Фото: кадр із відео Російська ракета знищила у Києві СТО: згоріло 40 автомобілів
07 лютого, 16:39
Знищена евакуаційна машина волонтера. Фото: Дмитро Матюхін Волонтер із Запоріжжя постраждав в Авдіївці: російський дрон атакував машину
07 лютого, 10:46
Спецоперація "Цитадель". Фото: кадр із відео Спецоперація «Цитадель»: ССО України знищили розвідобладнання РФ на захопленій платформі в Чорному морі
06 лютого, 16:44
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама