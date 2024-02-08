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Британская разведка назвала Авдеевку приоритетным для РФ направлением на фронте

08 февраля 2024, 14:22

Британская разведка назвала Авдеевку приоритетным для РФ направлением на фронте

Основным участком фронта в российско-украинской войне в настоящее время остается Авдеевка. Непрекращающиеся атаки армии РФ происходят в юго-восточной части города, где ведутся интенсивные уличные бои. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По последним сводкам, за последние две недели российские военные перебросили дополнительные войска на Авдеевское направление, усилив свое давление на украинские позиции в окрестностях города. Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять контратаки с целью обеспечения сохранности основного маршрута поставок.

В британской разведке сообщили, что за последний месяц на позиции ВСУ в Авдеевке было осуществлено примерно 600 атак с использованием управляемых бомб со стороны тактической авиации РФ. В частности, 5 февраля 2024 года количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами, нанесенных российскими самолетами, выросло с 30 до 50 в день, что составляет увеличение на 66% по сравнению с предыдущими двумя неделями.

В сообщении отмечается, что российские самолеты вынуждены выпускать боеприпасы с большого расстояния из-за продолжающейся угрозы со стороны украинской противовоздушной обороны, что снижает их точность.

«Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, активно используя тактическую авиацию для поддержки своих усилий», — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов показал видео последствий российских обстрелов по Авдеевке Донецкой области. На видео разрушенные кварталы микрорайона «Химик», здание местной больницы. Также показана уничтоженная база батальона «Волки Да Винчи».

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