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Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті

08 лютого 2024, 14:22

Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті

Основною ділянкою фронту у російсько-українській війні нині залишається Авдіївка. Безперервні атаки армії РФ відбуваються у південно-східній частині міста, де ведуться інтенсивні вуличні бої. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За останніми даними, за останні два тижні російські військові перекинули додаткові війська на Авдіївський напрямок, посиливши свій тиск на українські позиції на околицях міста. Збройні сили України продовжують здійснювати контратаки з метою забезпечення збереження основного маршруту постачання.

У британській розвідці повідомили, що за останній місяць на позиції ЗСУ в Авдіївці було здійснено приблизно 600 атак із використанням керованих бомб з боку тактичної авіації РФ. Зокрема, 5 лютого 2024 року кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами, завданих російськими літаками, зросла з 30 до 50 на день, що становить збільшення на 66% порівняно з попередніми двома тижнями.

У повідомленні наголошується, що російські літаки змушені випускати боєприпаси з великої відстані через загрозу з боку української протиповітряної оборони, що знижує їх точність.

«Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль», — зазначають у Міноборони Британії.

Раніше український журналіст Юрій Бутусов показав відео наслідків російських обстрілів у Авдіївці Донецької області. На відео зруйновані квартали мікрорайону «Хімік», будівля місцевої лікарні. Також показано знищену базу батальйону «Вовки Да Вінчі».

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