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Нестору Шуфричу объявили новое подозрение

08 февраля 2024, 14:50

Нестору Шуфричу объявили новое подозрение

Нестору Шуфричу объявлено новое подозрение. Фото: Парламент.ua Нестору Шуфричу объявлено новое подозрение. Фото: Парламент.ua

Народному депутату Нестору Шуфричу от запрещенной партии ОПЗЖ объявили новое подозрение. Он обвиняется в финансировании Росгвардии в Крыму. Об этом сегодня сообщила  СБУ.

Отмечается, что, по данным следствия, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что росгвардейцы должны были охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га, на котором расположен комплекс, входит в рекреационную зону и граничит с «дачей Медведчука». Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии, как сообщили в ГБР, фигуранты организовали подписание договора со структурами Росгвардии на «охрану» объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводило на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

Силовики провели обыски в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и помещениях фигурантов в Киеве, где нашли документацию, печати и другие доказательства преступной деятельности.

На основании задокументированных фактов следователи ГБР сообщили Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Расследование продолжается.

Напомним, 15 сентября, Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича. Нардеп фигурирует в деле российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и экс-нардепом Украины Владимиром Сивковичем.

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