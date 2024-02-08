Нестору Шуфричу оголосили нову підозру

Нестору Шуфричу оголошено нову підозру. Фото: Парламент.ua

Народному депутату Нестору Шуфричу від забороненої партії ОПЗЖ оголосили нову підозру. Він звинувачується у фінансуванні Росгвардії у Криму. Про це сьогодні повідомила СБУ.

Наголошується, що, за даними слідства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона рублів.

Правоохоронці з'ясували, що росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря в селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука». Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом, як повідомили у ГБР, фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на «охорону» об'єкта в Криму, яким щомісячно переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Силовики провели обшуки в офісах афілійованих з нардепом комерційних структур та приміщеннях фігурантів у Києві, де знайшли документацію, печатку та інші докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

Розслідування продовжується.

Нагадаємо, 15 вересня Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Нардеп фігурує у справі російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та екснардепом України Володимиром Сівковичем.