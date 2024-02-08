«Шахтер» уплатил почти 640 млн грн налогов в 2023 году

Футбольный клуб «Шахтер» Донецк сообщил, что в прошлом году уплатил почти 640 миллионов гривен налогов. Об этом говорится на официальном сайте «горняков».



«За 2023 донецкий клуб уплатил в государственный бюджет Украины 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов», — подтвердили в клубе.



Налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты. Отмечается, что в 2022 году клубом было уплачено налоги на сумму 213 миллионов 718 тысяч гривен.



Таким образом за один год донецкий клуб увеличил поступления в бюджет страны на 425 миллионов 989 тысяч гривен. Напомним, футбольный клуб «Шахтер» подписал новый контракт бразильским полузащитником Педро да Силва (Педриньо).