«Шахтар» сплатив майже 640 млн грн податків у 2023 році

Футбольний клуб «Шахтар» Донецьк повідомив, що торік сплатив майже 640 мільйонів гривень податків. Про це йдеться на офіційному сайті гірників.



«За 2023 рік донецький клуб сплатив до державного бюджету України 639 мільйонів 707 тисяч гривень податків», — підтвердили в клубі.



Податкові платежі були направлені до місцевих та центральних бюджетів. Зазначається, що у 2022 році клубом було сплачено податки на суму 213 мільйонів 718 тисяч гривень.



Таким чином, за один рік донецький клуб збільшив надходження до бюджету країни на 425 мільйонів 989 тисяч гривень. Нагадаємо, футбольний клуб «Шахтар» підписав новий контракт бразильським півзахисником Педро да Сілва (Педріньйо).