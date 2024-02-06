Бразилец Педриньо возвращается в «Шахтер»

Педриньо. Фото: ФК «Шахтер»

Футбольный клуб «Шахтер» подписал новый контракт бразильским полузащитником Педро да Силва (Педриньо). Новое соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет, до 30 июня 2029 года, сообщили в футбольном клубе.



Педриньо стал игроком «Шахтера» летом 2021 года, перейдя из «Бенфики». В сезоне-2021/22 он провел с командой 19 матчей, забил 4 гола. В составе «Шахтера» он также выиграл Суперкубок Украины. После начала войны выступал 3 сезона за «Атлетико Минейро», сыграв 43 матча.



Ожидается, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года.



Футболисту 25 лет. Выступал за «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Бенфику».



В 2017, 2018 и 2019 годах Педриньо выиграл с «Коринтиансом» Лигу Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу). Стал чемпионом Бразилии в 2017-м.



Выступал за олимпийскую сборную страны.