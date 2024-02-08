Пока что у Джо Байдена больше шансов стать следующим президентом США, чем у Дональда Трампа — BILD

Американский историк и политолог Аллан Лихтман разработал систему под названием «Ключи от Белого дома» в начале 1980-х годов, промежуточный подсчет для предстоящих выборов — 5:3 в пользу Джо Байдена. Об этом пишет немецкое издание BILD.



Модель не опирается на социологические опросы или демографические данные, она включается в себя 13 вопросов, на которые можно ответить «верно» или «неверно».



Каждый кандидат в соответствии с этой моделью может получить больше или меньше очков. С помощью этой системы Лихтман предсказал победителей почти всех президентских выборов в США, начиная с 1984 года.



«Промежуточный подсчет для предстоящих выборов — 5:3 в пользу Джо Байдена, при этом на некоторые вопросы ответить пока что невозможно», — говорится в сообщении.



Вопреки всем результатам социологических опросов, Лихтман предсказал победу Трампа в 2016 году и его поражение в 2020 году. Ранее президент США Джозеф Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять законопроект, в котором помимо прочего предусмотрена финансовая помощь Украине.