Байден призвал сторонников Трампа в Конгрессе одуматься и не медлить с помощью Украине

Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять законопроект, в котором помимо прочего предусмотрена финансовая помощь Украине. Также проект закона направлен на усиление миграционной политики США.



«Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп», — заявил он.



Байден считает, что подчеркнул, республиканцы последовали призывам экс-президента США Дональда Трампа и выступили против законопроекта об усилении иммиграционной политики, на котором партия настаивала.



По мнению американского президента, его предшественник хочет использовать вопрос миграции как оружие в президентской кампании и не заинтересован в реальном решении кризиса на границе США и Мексики.



Отдельно Байден отметил важность одобрения дополнительной помощи Украине, которая предусмотрена в законопроекте.



«Поддержка этого законопроекта — это отпор Путину. А сопротивление ему — игра на руку Путину. Как я уже говорил, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничит себя одной только Украиной», — сказал он.



Президент США призвал республиканцев в Конгрессе согласиться на компромисс и отойти от «мелочной политики».



«Неспособность поддержать Украину в этот решающий момент никогда не будет забыта», – подчеркнул Байден.



Накануне Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю. Конгрессмены-республиканцы сразу дали понять, что не допустят выделения этих средств, если администрация Байдена не пойдет им навстречу по ряду вопросов. Центральный из них, как считается, это принятие пакета мер по существенному усилению безопасности на границах США.