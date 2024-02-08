Поки що Джо Байден має більше шансів стати наступним президентом США, ніж Дональд Трамп — BILD

Американський історик та політолог Аллан Ліхтман розробив систему під назвою «Ключі від Білого дому» на початку 1980-х років, проміжний підрахунок для майбутніх виборів – 5:3 на користь Джо Байдена. Про це пише німецьке видання BILD.



Модель не спирається на соціологічні опитування чи демографічні дані, вона включає 13 питань, куди можна відповісти «вірно» чи «неправильно».



Кожен кандидат відповідно до цієї моделі може отримати більше або менше очок. За допомогою цієї системи Ліхтман передбачив переможців майже всіх президентських виборів у США, починаючи з 1984 року.



«Проміжний підрахунок для майбутніх виборів - 5:3 на користь Джо Байдена, при цьому на деякі питання відповісти поки що неможливо», - йдеться у повідомленні.



Попри всі результати соціологічних опитувань, Ліхтман передбачив перемогу Трампа у 2016 році та його поразку у 2020 році. Раніше президент США Джозеф Байден закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт, в якому також передбачено фінансову допомогу Україні.