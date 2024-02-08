В Белгороде запущена сирена ракетной опасности: работает ПВО

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram канале местный губернатор Вячеслав Гладков.



«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.



Министерство обороны РФ также уточнило, что около 16.30 их система ПВО «пресекла» попытку атаковать c применением БпЛА самолетного типа объекты на территории Белгородской области.



Местные жители тем временем смогли зафиксировать работу российской противовоздушной обороны, звуки которой они опубликовали в своих коротких видео.



Напомним, в российском Белгороде в среду, 7 февраля, вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций якобы из-за «прилета».